Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

сегодня в 20:54

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье в 19:53 по местному времени на западе Турции. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба турецкого департамента по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км.

«Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях», — написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X (бывший Twitter).

Министр добавил, что к настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Власти продолжают следить за ситуацией.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи северных Курил. Эпицентр располагался в 127 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.