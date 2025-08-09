У Северных Курил зафиксировано землетрясение

сегодня в 04:33

Эпицентр располагался в 127 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг — на глубине 22 км.

Отмечается, что подземный толчок силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий из действующих вулканов Евразии. Он находится в Камчатском крае и входит в Ключевскую группу вулканов. Высота Ключевской сопки — более 4 500 метров над уровнем моря. По оценкам геологов, возраст вулкана составляет около 7000 лет.