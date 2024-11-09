После взрыва газа в Пятигорске повреждены 9 квартир в новостройке

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МЧС Ставрополья опубликовало фото дома в Пятигорске, где взорвался газ

В результате взрыва бытового газа в новостройке Пятигорска погибла женщина, еще 10 человек эвакуировали спасатели, затем полностью потушили пожар на площади 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Ставрополья .

По данным МЧС Ставрополья, из-за взрыва повреждения различной степени получили девять квартир. В пяти квартирах вылетели двери, оставшиеся четыре жилплощади получили более серьезные повреждения.

Предварительно установлено, что взрыв газа произошел на четвертом этаже новостройки, которую сдали в эксплуатацию только в 2021 году, сообщает SHOT. Квартиры в новом доме стоили до 5 млн рублей.

Что стало причиной взрыва, при котором погибла женщина, устанавливается компетентными органами. Травмы средней степени тяжести получила сотрудница рыбного магазина «Пять морей», которая первой пришла на работу в момент, когда взорвался газ.