После взрыва боеприпаса в Воронежской области погиб человек, трое пострадали

В хуторе Калач Воронежской области взорвался боеприпас, в результате чего один человек погиб, трое, в том числе ребёнок, пострадали, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности» и части 1 статьи 222.1 УК РФ «незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области граната взорвалась в руках у мужчины. В результате ЧП он погиб на месте, еще три человека пострадали.