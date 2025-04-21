Граната взорвалась в руках у мужчины под Воронежем

Mash: один человек погиб и трое ранены из-за взрыва гранаты под Воронежем

В Воронежской области граната взорвалась в руках у мужчины. В результате ЧП он погиб на месте, еще три человека пострадали, сообщает Mash .

Подрыв произошел утром 21 апреля около дома в хуторе Калач. Мужчина держал в руках гранату, стоя рядом с другими людьми, и боеприпас сдетонировал.

В результате взрыва одному из людей оторвало кисть, другой получил легкие травмы. При ЧП также пострадал десятилетний мальчик, которого ранило в голову и живот. Всех пострадавших госпитализировали.

Мужчине, державшему гранату в руках, выжить не удалось.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Между тем в Москве задержали мужчину, который ворвался в гостиницу «Восход» и взорвал там страйкбольную гранату.