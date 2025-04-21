Опубликованы кадры задержания мужчины после взрыва гранаты в отеле Москвы

Утром 21 апреля в московскую гостиницу «Восход» ворвался мужчина, который взорвал страйкбольную гранату, затем в одном из номеров начал нюхать белый порошок. Полиция задержала злоумышленника, этот момент попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники Росгвардии скрутили мужчину, который вел себя неадекватно в московской гостинице «Восход». Из здания его выводили два сотрудника, заломив руки за спину и скрепив их наручниками. Выведя мужчину из гостиницы, его усадили в служебный автомобиль.

Предварительно установлено, что покой постояльцев и сотрудников отеля нарушил 22-летний парень. Причины его поведения выясняются.

Ранее сообщалось, что после взрыва страйкбольной гранаты мужчина выбил двери в одном из номеров. Внутри помещения находились мать и дочь, которым тот угрожал пистолетом.