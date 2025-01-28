После смерти блогера Лены Миро открыто наследственное дело

После того, как скончалась блогер Лена Миро (Елена Мироненко), началось наследственное дело. Его рассматривают в Белгородской области, сообщает РИА Новости .

Миро скончалась, предположительно, весной 2024 года. Наследственное дело открыли у нотариуса, работающего по Старому Осколу Белгородской области — именно в этом городе родилась блогерша.

Недавно появился документ, подтверждающий информацию о гибели Миро. В нем указано, что деятельность женщины как индивидуального предпринимателя была прекращена «в связи со смертью». ИП в России ликвидировали еще 20 апреля 2024 года.

По одной из версий, Миро попала в ДТП в Соединенных Штатах. После аварии женщина впала в кому и умерла.

Также есть версия о том, что смерть Миро — инсценировка. Некоторые ее переписки в Telegram были удалены незадолго до «гибели».

Блогерша обрела популярность в LiveJournal. Она писала о шоу-бизнесе.