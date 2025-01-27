Трагедия подтвердилась: найден документ, указывающий на смерть блогера Лены Миро
Фото - © Телеграм-канал Baza
Скандальная блогерша и участница шоу «Дом-2» Лена Миро (Елена Мироненко), предположительно, скончалась в апреле 2024 года. Baza разыскала доказательства гибели женщины.
Информация о том, что Лена Миро ушла из жизни, появилась в Сети весной 2024 года. Друзья и знакомые женщины говорили, что она перестала выходить на связь.
Согласно одной из версий, блогерша попала в аварию на автомобиле в США и впала в кому, после чего скончалась.
При этом не все до сих пор верят в смерть Миро. Многие переписки в Telegram женщина удалила незадолго до «гибели». Поэтому некоторые люди допускают, что это инсценировка смерти.
Однако 24 января в РФ было закрыто ИП Елены Мироненко. В причине ликвидации указано: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью». Дата ликвидации ИП — 20 апреля 2024 года.
Миро стала популярна в LiveJournal, она в том числе писала о шоу-бизнесе.