Знакомые звезды «Дома-2» Лены Миро настаивают, что она не умирала

Интернет облетела новость о гибели скандального блогера и участницы шоу «Дом-2» Лены Миро, однако близкие к самой звезде источники утверждают, что она жива. По крайней мере, на такой версии настаивают журналист Максим Новиковский и Руслан Солнцев, коллега Миро по телестройке, сообщает kp.ru .

Ранее по Сети начали распространяться сообщения, что Лена Миро разбилась в автокатастрофе в США, впала в кому и скончалась. Однако Солнцев и Новиковский настаивают на другой позиции и заявляют, что скандалистка из «Дома-2» жива.

В опровержение устоявшейся версии знакомые Миро заявляют, что она никогда не умела водить машину, а будучи в коме, как утверждали в Сети, не могла бы вносить правки в свой блог.

«Я ее хорошо знаю, она жива. Я для нее писал посты некоторые. Лучше позвоните ее мужу», — настаивает журналист Максим Новиковский.

Однако американский супруг Миро на вопросы журналистов не ответил. Стоит также отметить, что официального подтверждения смерти Лены Миро до сих пор не было.