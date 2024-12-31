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После смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Авария произошла в деревне Вартемяги в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района. В результате ДТП погиб водитель легковушки и пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок.



Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится проверка.

Утром 30 декабря на внутренней стороне МКАД на 45-м километре произошло массовое ДТП, которое нарушило движение на трех из шести полосах.