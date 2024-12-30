На МКАД из-за ДТП для движения недоступны три из шести полос

Дептранс сообщил о ДТП на МКАД и попросил водителей выбирать пути объезда

Утром 30 декабря на внутренней стороне МКАД на 45-м километре произошло массовое ДТП, которое нарушило движение на трех из шести полосах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Предварительно известно, что столкнулись сразу несколько автомобилей, но точное их число не уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.

Есть ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно. Информация о случившемся выясняется.

Столичный Дептранс предупреждает автомобилистов, что на трех из шести полосах движение затруднено. Чтобы не усугублять ситуацию и не тратить время в пробках, водителей просят выбирать альтернативные пути и в обязательном порядке соблюдать правила дорожного движения.