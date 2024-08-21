После случайного убийства отца сыном в Реутове задержали сотрудника тира

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели мужчины, который привел в тир сына, а тот случайно его убил. Оказалось, что в момент рокового выстрела сотрудника тира не было в стрелковом помещении, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

По факту случившегося в тире уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Подозреваемым в этом преступлении является сотрудник тира, который без договора впустил в тир 17-летнего подростка, а когда тот стрелял — отсутствовал в зале, где должен был следить за правилами безопасности при использовании оружия.

Сотрудника тира уже задержали. В ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения на время следствия, а также предъявить обвинение.

В отношении 17-летнего юноши также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данным Telegram-канала Baza, подростка оставили на свободе под подписку о невыезде. Уточняется, что после случайного выстрела, который убил его отца, молодому человеку потребовалась психологическая помощь.