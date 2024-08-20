В Реутове подросток случайно застрелил отца в тире

В подмосковном Реутове 20 августа подросток случайно застрелил отца в тире, когда находился в тактических наушниках и не слышал, как его родитель зашел в небезопасную стрелковую зону, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области .

Согласно оперативной информации, мужчина вместе с сыном-подростком находился в тире. Когда юноша находился в тактических наушниках и с оружием в руках, мужчина вошел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это же время подросток произвел выстрел и случайно попал в родителя.

В результате несчастного случая мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают криминалисты, все обстоятельства случившегося устанавливаются.