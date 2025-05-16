После поджога в автосервисе в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело

В Подольске по факту пожара в автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, несколько мужчин проникли на территорию автосервиса, подожгли ангар с находящимся в нем оборудованием и двумя грузовыми автомобилями. В результате пожара были уничтожены и повреждены еще 5 машины, которые были припаркованы рядом.

Возгорание началось примерно в 03:00 в микрорайоне Львовский на улице Промышленной.

Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.