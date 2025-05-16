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Ангар с машинами сгорел в автосервисе в подмосковном Подольске

Ангар с машинами сгорел в автосервисе в подмосковном Подольске. Возгорание началось примерно в 03:00 в микрорайоне Львовский на улице Промышленной, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.

Подольская городская прокуратура выясняет причины пожара. Следователи изучают все версии произошедшего, среди которых и поджог.

Ранее в Краснодарском крае двое мужчин убили женщину и замотали ее тело в ковер. После этого они устроили пожар для сокрытия улик.