После атаки ВСУ на Воронеж из многоквартирного дома эвакуировали 80 человек

Вечером 10 декабря Воронеж подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на то, что дрон был сбит за пределами города, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Из одного из них эвакуировали 80 человек, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По уточненным данным, в результате падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте», — подчеркнул губернатор региона.

По словам Гусева, в результате происшествия осколками повредились фасады и окна в нескольких многоквартирных домах. В одном из домов, где мало квартир заселены людьми, обрушилась лестничная клетка. Из этого дома эвакуировали 80 человек, для которых уже организовали пункты временного размещения.

Губернатор Воронежской области также отметил, что после падения обломков сбитого дрона начался пожар в административном здании, но его быстро потушили. Перебои в подаче электричества наблюдаются из-за поврежденной линии электропередачи.

«Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя», — предупредил Гусев.

Компетентные специалисты уже работают на месте происшествия. Они делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу энергии в дома.

Ранее Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу сбили украинскую воздушную скоростную цель. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

