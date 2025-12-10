Гусев: на подлете к Воронежу сбит вражеский дрон, есть разрушения

Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На подлете к городу сбили вражеский объект, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В настоящее время на местах падения обломков сбитого дрона работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется компетентными органами. Конструкции нескольких многоквартирных домов повреждены, бригады в том числе скорой помощи и МЧС уже работают на месте происшествия.

«В результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы. Призываю воронежцев к бдительности и осторожности. В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону „112“», — написал Гусев.

Губернатор Воронежской области также попросил жителей и гостей региона не снимать работу дежурных средств ПВО, а также не публиковать фото и видео отражения атаки в Сети. Этой информацией могут воспользоваться представители киевского режима для последующих атак.

Гусев также напомнил жителям региона, что доверять следует только проверенной информации, которую публикует правительство области или МЧС России.

