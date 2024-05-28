Посла Зимбабве в России госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт

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В Москве 80-летний посол Зимбабве попал в больницу с подозрением на инсульт

В одну из столичных больниц в срочном порядке госпитализировали 80-летнего посла Зимбабве в России Амбуроуза Мутинири, который резко почувствовал себя плохо, сообщает Telegram-канал SHOT .

Чиновнику стало плохо в момент, когда он находился в служебной квартире. Он почувствовал резкую боль в груди 28 мая. Прибывшая бригада скорой помощи предположила, что у мужчины мог случиться инсульт, и госпитализировала его.

В настоящее время медики обследуют иностранного пациента. Точный диагноз на момент публикации заметки не был известен.

Ранее в Москве госпитализировали актрису Маргариту Терехову. После осмотра медики диагностировали у народной артистки России внутреннее кровотечение.