Актрису Маргариту Терехову госпитализировали в Москве

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Советскую и российскую актрису, режиссера театра и кино Маргариту Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением, сообщает Baza .

Накануне самочувствие 81-летней народной артистки России резко ухудшилось. Актрису в сопровождении сестры доставили в Боткинскую больницу. После осмотра медики диагностировали у артистки желудочно-кишечное кровотечение.

В настоящее время Терехова находится в состоянии средней тяжести и под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее стало известно, что у госпитализированной советской и российской актрисы, народной артистки РФ Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем. Состояние 87-летней звезды «Служебного романа» по-прежнему тяжелое.