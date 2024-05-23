Проблемы с сердцем: состояние звезды «Служебного романа» Немоляевой ухудшилось

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Mash: у госпитализированной актрисы Немоляевой начались проблемы с сердцем

У госпитализированной советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РФ свозникли проблемы с сердцем, сообщает Mash .

Медики выявили у звезды «Служебного романа» приступ фибрилляции предсердий на фоне дыхательной недостаточности. Врачам удалось выровнять сердечный ритм.

Состояние 87-летней актрисы по-прежнему тяжелое. Тесты на коронавирус у нее положительные.

Артистка попала в больницу 19 мая. В тот день она должна была выйти на сцену театра Маяковского в спектакле «Бешеные деньги». Постановку пришлось перенести на 1 июля.