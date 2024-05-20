У звезды «Служебного романа» Немоляевой обнаружили дыхательную недостаточность

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Mash: актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии в больнице

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Немоляева сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, за ней наблюдают медики, сообщает Mash.

Немоляева попала в больницу с положительным тестом на коронавирус, после чего ее положили в инфекционное отделение.

Артистке провели КТ, которое не нашло значительных изменений в легких, однако показатели насыщения крови кислородом указали на признаки дыхательной недостаточности.

19 мая Немоляева должна была играть в театре Маяковского в спектакле «Бешеные деньги», но из-за госпитализации актрисы постановку перенесли на 1 июля.