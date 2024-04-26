Посетителей ТРЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за задымления
В Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Жар-Птица». Заявленная причина эвакуации — задымление в здании, сообщает ИА «Время Н».
Инцидент произошел утром в пятницу. Людей заставили покинуть ТРЦ, внутрь никого из горожан не впускали.
На месте событий работали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Тремя днями ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТРЦ «Небо». Тогда вспыхнул пожар на кухне одного из ресторанов, где подгорела еда. Информации о пострадавших нет, на месте были замечены спасатели.