Посетителей ТРЦ в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за задымления

сегодня в 14:47

В Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Жар-Птица». Заявленная причина эвакуации — задымление в здании, сообщает ИА «Время Н» .

Инцидент произошел утром в пятницу. Людей заставили покинуть ТРЦ, внутрь никого из горожан не впускали.

На месте событий работали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Тремя днями ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТРЦ «Небо». Тогда вспыхнул пожар на кухне одного из ресторанов, где подгорела еда. Информации о пострадавших нет, на месте были замечены спасатели.