В Нижнем Новгороде ТРЦ эвакуировали из-за подгоревшей еды

В Нижнем Новгороде эвакуировали 600 человек в ТРЦ

В столице Нижегородской области эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Небо». Эвакуация началась из-за пожара, вспыхнувшего на кухне ресторана общественного питания, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сигнал о пожаре поступил на диспетчерский пульт после 21:00 вторника, 23 апреля. По данным спасателей, причиной происшествия стал небольшое возгорание на кухне одного из ресторанов — там сгорела пища на плите.

В результате пожара из ТРЦ эвакуировали 600 посетителей. В результате случившегося никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства уточняются.