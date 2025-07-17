В Шатуре началось строительство нового ЖК

В Шатуре, за МФЦ на Спортивной, на площади почти в два гектара началось строительство девятиэтажного дома. В 273 квартиры этой новостройки переедут 605 жителей из аварийных домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом будет состоять их двух корпусов, в которых предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и несколько четырехкомнатных квартир.

В настоящее время строители приступили к устройству котлованов под два корпуса, начали забивать сваи. Пока на площадке ежедневно трудится около 30 рабочих, постепенно это число будет расти.

«Поставил задачу максимально быстро увеличить на площадке количество людей и необходимой техники — летом и ранней осенью каждый день на стройке на вес золота», — рассказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Новый жилой комплекс станет важным шагом в решении задачи по переселению из аварийного жилья в муниципалитете. На территории новостройки также планируется обустройство современной детской площадки, зоны отдыха и парковочных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.