Актер дубляжа «Гарри Поттера» отказался озвучивать ремейк-сериал

Актер Вадим Андреев, известный по озвучке таких персонажей, как Златопуст Локонс, Корнелиус Фадж и Гаррик Олливандер в русской версии фильмов о «Гарри Поттере», заявил, что не планирует работать над новым сериалом. Более того, он признался, что никогда не смотрел оригинальную сагу, снятую по произведениям Джоан Роулинг, сообщает Газета.ru.

«Я, честно говоря, не смотрел „Гарри Поттера“, не слежу за этим. Я его озвучивал 100 лет назад и не смотрел. И даже не собирался смотреть», — поделился Андреев.

Он также отметил, что отказался бы от предложения озвучить героев в предстоящем ремейке, если бы его пригласили.

Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO выйдет в начале 2027 года и будет включать семь сезонов. Главные роли — Гарри, Рона и Гермионы — исполнят молодые актеры: Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.