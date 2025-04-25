Порвало на куски: видео взрыва в Балашихе, который мог убить генерала Москалика
Опубликовано видео взрыва авто в Балашихе, который мог убить генерала Москалика
Фото - © Telegram-канал SHOT
Опубликованы кадры взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщает РЕН ТВ. По данным СМИ, в результате происшествия погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
На появившихся кадрах можно заметить, как автомобиль взрывается, когда к нему приближается человек. Подрыв был такой силы, что детали транспорта разлетелись в разные стороны.
По данным Baza, в результате взрыва погиб генерал Ярослав Москалик, служивший замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Официально гибель военачальника пока не подтверждалась.
Оперативные службы изначально заявляли, что взрыв в машине в Балашихе мог произойти из-за газового баллона. Позже в службах уточнили, что, предварительно, транспорт подорвали взрывчаткой.