Порвало на куски: видео взрыва в Балашихе, который мог убить генерала Москалика

Опубликовано видео взрыва авто в Балашихе, который мог убить генерала Москалика

Опубликованы кадры взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщает РЕН ТВ . По данным СМИ, в результате происшествия погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

На появившихся кадрах можно заметить, как автомобиль взрывается, когда к нему приближается человек. Подрыв был такой силы, что детали транспорта разлетелись в разные стороны.

По данным Baza, в результате взрыва погиб генерал Ярослав Москалик, служивший замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Официально гибель военачальника пока не подтверждалась.

Оперативные службы изначально заявляли, что взрыв в машине в Балашихе мог произойти из-за газового баллона. Позже в службах уточнили, что, предварительно, транспорт подорвали взрывчаткой.