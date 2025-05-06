Порносъемку в Петербурге срочно прервали из-за гниения пениса актера

В Санкт-Петербурге 24-летнего порноактера экстренно госпитализировали прямо со съемок фильма для взрослых. Парень сделал себе инъекцию для увеличения полового органа, из-за чего пенис загноился, утверждает Mash .

Еще до съемок артист вколол в свой член гиалуроновую кислоту, ожидая, что орган станет рельефнее и крупнее. После укола в рану на члене попала инфекция, и «инструмент» порноактера начал гнить.

Скорую помощь решили вызывать прямо в порностудию. Подоспевшие врачи срочно госпитализировали молодого актера в отделение гнойной хирургии.

Информации о состоянии петербургского порноактера пока нет.

Ранее в Москве раскрыли вебкам-студию с девочками-подростками, которая находилась прямо за стеной государственной детской библиотеки.