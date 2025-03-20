Вебкам-студию с девочками-подростками нашли за стеной библиотеки в Москве

Вебкам-студию с девочками-подростками организовали за стеной государственной детской библиотеки в Москве. Они работали на иностранную аудиторию, сообщает Mash .

Сотрудники Центра защиты прав молодежи и активисты молодежного парламента провели эксперимент, отправив в обнаруженную вебкам-студию 14-летнюю девочку, которая притворилась, что хочет туда устроиться.

На несовершеннолетнюю повесили скрытую камеру. За ходом проверки внимательно следили кураторы. Когда девочка пришла в студию, с ней провели собеседование.

Подростку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Также ей рассказали о бонусах в виде подарков, «игрушек для работы», бесплатных фотографов и даже тренеров.

Сотрудница, которая проинформировала подростка, отметила, что сайты, на которых девочки работают, предназначены для взрослых. Работа также предполагает «горячий флирт» с мужчинами.

При этом привлечь к ответственности владельцев вебкам-студии невозможно, так как факта полового акта нет. Ни под одну статью организаторы не попадают. Ранее депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон, предполагающие уголовную ответственность за создание вебкам-студий.

По данным социологов, 5% российских вебкам-моделей признались, что начали работать в сфере до 18 лет. Многим из них предлагали заняться проституцией или сняться в порно. Также некоторые подвергались шантажу, когда заявляли о желании покинуть индустрию.

Между тем в четверг у здания государственной детской библиотеки в Москве задержали за публичную мастурбацию легенду хоккея Игоря Дорофеева. Утверждается, что он онанировал посреди улицы, глядя на двух женщин среднего возраста.