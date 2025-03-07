Новая статья: в Госдуме хотят раз и навсегда разобраться с вебкам-студиями

Держателям вебкам-студий в России может грозить до 15 лет лишения свободы

Депутаты Госдумы решили положить конец вебкам-студиям в России. Предложения по поправкам в закон они направили в МВД. Теперь представителям этого «вида деятельности» грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Mash .

На данный момент организаторы вебкам-студий не попадают ни под одну статью. В том числе они не подходят под «распространение порнографии» и «организацию проституции». Привлечь их к ответственности невозможно, потому что трансляции не записываются и не распространяются.

Госдума решила вплотную заняться этим вопросом и разработала поправки к закону. Депутат Артем Метелев уже направил предложения в МВД, где документы взяли в работу.

Две статьи УК РФ, 240 (вовлечение в занятие проституцией) и 241 (организация занятия проституцией), могут объединить в одну — «сексуальные услуги». Наказание по новой статье — 15 лет тюрьмы.

Также поправки планируют внести в ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). Теперь наказание будет применяться и к тем, кто выманил обнаженные фото у подростков. Таким нарушителям будет грозить до двух лет лишения свободы.