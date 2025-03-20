Mash на спорте: хоккеиста-легенду задержали в Москве за публичную мастурбацию

В центре Москвы задержан единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо» Игорь Дорофеев. Хоккеиста-легенду задержали за онанизм у здания Российской государственной детской библиотеки, утверждает «Mash на спорте» .

Полиция приехала к Дорофееву после звонка прохожей. Она заявила, что пожилой мужчина онанировал посреди улицы, глядя на двух женщин среднего возраста. Подоспевшие силовики задержали нарушителя, которым оказался Дорофеев.

Единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо» не смог пояснить, зачем занимался самоудовлетворением на улице. Дорофеев заявил полиции только о том, что нигде не работает.

Игорь Дорофеев — обладатель пяти чемпионских титулов в составе «Динамо», что является рекордом.

Представители известного хоккеиста пока не комментировали публикации СМИ о его задержании.