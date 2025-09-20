Порядка 10 ДТП произошло в Якутске за день из-за выпадения первого снега
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Якутске выпал первый снег. Из-за осадков в городе произошло уже порядка 10 ДПТ за день, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что снег практически полностью покрыл Якутск. Его выпало так много, что некоторым горожанам удалось слепить снеговика.
Однако если для одних выпадение снега — это радость, то для автолюбителей это повод быть осторожнее. Так, из-за осадков пострадали уже десятки машин.
Всего произошло около 10 ДТП. В одной из последних аварий пострадали сразу три машины. На выездах образовались пробки. Между тем автомобилисты спешат найти записаться на смену резины, из-за чего возникли большие очереди на шиномонтаж.
В Гидрометцентре заявили, что уже 10% территории страны покрыты снегом. Тем не менее в Москве его еще не видели. По данным синоптиков, вероятность выпадения снега в столице в сентябре крайне мала.