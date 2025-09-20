Порядка 10 ДТП произошло в Якутске за день из-за выпадения первого снега

В Якутске выпал первый снег. Из-за осадков в городе произошло уже порядка 10 ДПТ за день, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что снег практически полностью покрыл Якутск. Его выпало так много, что некоторым горожанам удалось слепить снеговика.

Однако если для одних выпадение снега — это радость, то для автолюбителей это повод быть осторожнее. Так, из-за осадков пострадали уже десятки машин.

Всего произошло около 10 ДТП. В одной из последних аварий пострадали сразу три машины. На выездах образовались пробки. Между тем автомобилисты спешат найти записаться на смену резины, из-за чего возникли большие очереди на шиномонтаж.

В Гидрометцентре заявили, что уже 10% территории страны покрыты снегом. Тем не менее в Москве его еще не видели. По данным синоптиков, вероятность выпадения снега в столице в сентябре крайне мала.