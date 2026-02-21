Популярная блогерша из Анапы погибла под колесами грузовика

Популярная блогерша из Анапы погибла в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком, сообщает Life.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне на Анапском шоссе. Александра за рулем мопеда двигалась в сторону Анапы, не справилась с управлением и налетела на бордюр. При падении 40-летняя женщина оказалась на проезжей части, где попала под грузовик. От полученных травм блогерша скончалась на месте ДТП.

Александра вела канал и страничку о кулинарии. В соцсетях на нее подписаны около 30 тыс. человек.

Ранее стало известно, что из-за нового экстремального тренда блогеры массово отжимаются над работающими болгарками, бензопилами и ножами.

