Опасный челлендж: блогеры отжимаются над работающими бензопилами и ножами

Блогеры массово выполняют опасный челлендж — они с риском для жизни отжимаются над ножами, работающими болгарками и бензопилами, сообщает «112» .

Такой экстремальный тренд существует уже давно, в 2026 году он вновь стал популярен. Ранее несколько блогеров пострадали, падая на лезвия во время упражнений. Но такая статистика новоявленных «спортсменов» не пугает — они готовы рисковать ради просмотров.

Так, шокирующие видеоролики публикует экстрим-блогер Рустам Рабадангаджиев из Дагестана. На одном из кадров он отжимается над работающей бензопилой, пока его голова находится в опасной близости от цепи инструмента. Во время другой съемки блогер сильно порезал руку.

При этом он приглашает друзей выполнить совместный челлендж. Фанаты блогера в комментариях пишут, что тоже хотят «перебороть свои страхи».

Любители хотят повторить успех блогеров. Например, 65-летний пенсионер отжимался над шестью ножами сразу, еще один пользователь отжимался с хлопком над заостренным лезвием, а другой делал упражнение, обхватив клинок целиком рукой.

Пользователям напоминают, что повторять такие челленджи крайне опасно — можно получить серьезные травмы или погибнуть.

Ранее гражданин Узбекистана отрезал себе ногу во время спила деревьев в Курортном районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на Авиационной улице в поселке Песочный.

