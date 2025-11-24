Попали на 7 млн: нижегородцы перевели деньги мошенникам за несуществующие машины

В полицию обратился 51-летний житель Нижнего Новгорода, который рассказал, что нашел в мессенджере объявление о продаже автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Мужчина связался с предполагаемым сотрудником компании, обсудил условия сделки и перевел 3,72 млн рублей на указанные счета. Позже «продавец» сообщил, что автовоз с машиной попал в аварию, после чего перестал выходить на связь.

С аналогичной жалобой в полицию обратилась 46-летняя женщина. Она также хотела приобрести автомобиль и перевела на неизвестный счет 3,3 млн рублей, но машину так и не получила.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. В городской полиции предупредили, что на фоне высокого спроса на зарубежные автомобили увеличилось число мошеннических схем. Злоумышленники регистрируют фиктивные фирмы или используют компании с положительной историей, требуют предоплату за услуги, стоимость машины и пошлины, а затем исчезают с деньгами.

Правоохранители призвали граждан быть внимательнее при покупке автомобилей через интернет.

