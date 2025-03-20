Попала на видео: воспитательницу детсада в Краснодаре поймали на истязании детей

РЕН ТВ: воспитательницу в Краснодаре подозревают в физическом насилии над детьми

В Краснодаре 45-летнюю воспитательницу детского сада подозревают в том, что она истязала детей. Ее зверства попали на камеру, сообщает РЕН ТВ .

Судя по опубликованным кадрам, женщина таскала детей по полу, толкала их и дергала за волосы. Претензии к воспитательнице в марте предъявляли родители трех малышей.

В региональном МВД установили, что женщина совершала в отношении малолетних различные действия физического характера. Сама воспитательница, проживающая в Выселковском районе, не смогла объяснить правоохранителям, почему она так поступала.

При этом женщина заявила, что в детском саду работать ей сложно. Правоохранители дадут правовую оценку действиям воспитательницы.

Ранее стрельба произошла возле детсада в Новой Москве. Мужчина бегал вокруг детской площадки и стрелял из травматического оружия.