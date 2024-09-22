Пользователи Hamster Kombat получат копейки за потраченные месяцы времени

Игроки самой популярной «тапалки» в Telegram Hamster Kombat считают, что их обманули. За шесть месяцев, проведенных в игре, им заплатят всего несколько тысяч рублей, а некоторых и вовсе оставят без вознаграждения, сообщает SHOT .

В приложении формата «Играй и зарабатывай» (Tap-to-Yearn) Hamster Kombat пользователям раздали криптовалютные монеты. По их количеству можно определить, какая сумма была заработана за несколько месяцев. Деньги начислят на кошельки на биржах 26 сентября.

Многие игроки пожаловались на обман со стороны разработчиков. Они на протяжении полугода играли, выполняли условия и приглашали друзей, а взамен получили всего несколько тысяч виртуальных монет.

При этом каждая из них, скорее всего, будет стоить около рубля. То есть, большая часть пользователей за потраченные на игру полгода получат вознаграждение в промежутке от полутора до трех тысяч рублей.

Есть и те пользователи, которые вообще ничего не получат за потраченное на игру время. За несколько дней перед раздачей монет им дали достижение «Читер» и обвинили в якобы использовании нечестных приемов для заработка монет. После этого на экране появилась информация о том, что они не получат криптовалюту на кошелек.

Сообщается, что отметку читера выдали даже тем, кто играл честно. О наличии каких-либо нарушений стало известно только в последний момент.

Ранее товарный знак Hamster Kombat зарегистрировал бизнесмен из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович. Роспатент принял решение 5 июля.