Бизнесмен из Петербурга зарегистрировал товарный знак Hamster Kombat

5 июля Роспатент принял соответствующее решение. Этот товарный знак зарегистрирован для широкого круга товаров — от бытовой техники до канцелярии, а также для съемок кино и сериалов.

Гуринович является создателем сервиса по продаже автомобилей CarPrice и аналога тиктока «Ямолодец».

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов сообщил РИАМО, что «тапать хомяка» в популярной игре-кликере Hamster Kombat весьма опасно, так как этот процесс вызывает привыкание через стремление получить еще больше игровой валюты.

Hamster Kombat — игра-кликер, где пользователь выступает в роли генерального директора собственной криптовалютной биржи, развивая ее на внутриигровую валюту.