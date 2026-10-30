Полуголый псих, бегавший под Петрозаводску, погиб после госпитализации

Мужчина, который в одних трусах бегал по улицам Петрозаводска, плакал и пытался угнать автобусы, выпал из окна больницы и погиб, сообщает «Daily Карелия» .

Пациента доставили в медучреждение вечером 28 октября. Мужчину осмотрели травматолог, лор и нейрохирург, ему сделали КТ и взяли анализы. У него выявили черепно-мозговую травму с кровоизлиянием.

Пациента положили в отдельную палату нейрохирургического отделения. На тот момент он был в стабильном состоянии, по показаниям повторной КТ, хуже ему не становилось. В 3 часа ночи неадекват снова начал проявлять агрессию, напал на присматривавшего за ним медбрата, выпал из окна и погиб.

28 октября неадекват в одних трусах бегал по дорогам, останавливал машины и пытался угнать автобусы. По данным очевидцев, в итоге его сбили. За мужчиной приехала скорая, после чего его госпитализировали.

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