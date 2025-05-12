Получила ожоги 60% тела: в Дзержинске мужчина поджег свою сожительницу

В Дзержинске сотрудница правоохранительных органов проявила отвагу и высокий уровень профессионализма, оказав необходимую помощь женщине, которая пострадала от действий своего сожителя, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось вечером 14 апреля в многоквартирном доме на улице Строителей, где раздался хлопок, за которым последовал пожар. Жильцы почувствовали резкий запах гари и немедленно вызвали экстренные службы. Одной из первых на месте оказалась старший лейтенант полиции Ольга Ефимова, работающая в отделе МВД России «Володарский» и проживающая неподалеку. По ее словам, узнав о случившемся от соседки, она сразу же вышла в подъезд, где заметила мужчину в неадекватном состоянии. В дальнейшем выяснилось, что это был сожитель потерпевшей.

Полицейская успокоила мужчину, усадив его на лестничной площадке, после чего вошла в задымленную квартиру. Из ванной комнаты доносились крики о помощи — там находилась женщина с серьезными ожогами. Ефимова незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи и наряд полиции, а также организовала эвакуацию жильцов дома, чтобы избежать отравления угарным газом.

До прибытия медработников Ольга оказывала пострадавшей первую помощь и поддерживала ее морально. Женщина была госпитализирована с ожогами 60% тела. Позже стало известно, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртного, 41-летний сожитель облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. СК возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Жильцы дома выразили глубокую благодарность Ольге Ефимовой за ее решительность и самоотверженность. Сама Ольга, в свою очередь, скромно отметила, что на ее месте так поступил бы каждый.