Получил тепловой удар: на пожаре в подмосковном Пушкине есть пострадавший

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РЕН ТВ: человек пострадал при мощном пожаре на складе в округе Пушкинский

В результате мощного пожара, разогревшегося на складе в городском округе Пушкинский, пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ .

По данным источника, пострадавший получил тепловой удар. Медики оказали ему необходимую помощь амбулаторно.

Тем временем площадь возгорания выросла до 21 тыс. кв. м. Огонь охватил уже 3 склада. Пожару присвоили 4 ранг сложности.

Первоначально пламя вспыхнуло на складе компании Luxe Oil, где хранились автомобильные масла и смазочные материалы.