Получил тепловой удар: на пожаре в подмосковном Пушкине есть пострадавший
РЕН ТВ: человек пострадал при мощном пожаре на складе в округе Пушкинский
Фото - © МЧС России
В результате мощного пожара, разогревшегося на складе в городском округе Пушкинский, пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, пострадавший получил тепловой удар. Медики оказали ему необходимую помощь амбулаторно.
Тем временем площадь возгорания выросла до 21 тыс. кв. м. Огонь охватил уже 3 склада. Пожару присвоили 4 ранг сложности.
Первоначально пламя вспыхнуло на складе компании Luxe Oil, где хранились автомобильные масла и смазочные материалы.