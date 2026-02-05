Полностью уничтожен огнем: частный дом вспыхнул в Подольске

сегодня в 11:51

Сильный пожар произошел в частном доме в Подольске

В Подольске в Силикатном переулке загорелся частный дом. Пожар сильный, из окон валит черный дым, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованном фото видно, что внутри дом полностью уничтожен огнем. В том числе горит и крыша.

Причина возгорания выясняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее частный дом загорелся в поселке городского типа Путилково в подмосковном городском округе Красногорск. Дым было видно издалека.

