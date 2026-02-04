Последствия видны в соседних районах: частный дом воспламенился в Путилкове
Частный дом загорелся в подмосковном Путилкове
Фото - © скриншот
Частный дом загорелся в поселке городского типа Путилково в подмосковном городском округе Красногорск. От него идет черный дым, сообщает «МК: срочные новости».
Сотрудники МЧС уже начали работать. Дым видно издалека.
На опубликованной записи видно, как горит частный дом и участок, на котором он расположен. Слой черного дыма густой, высокий и широкий.
Пожар в частном доме заметили жители ЖК «Митинский лес». Плотный черный столб дыма видно в соседних районах.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.