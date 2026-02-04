Последствия видны в соседних районах: частный дом воспламенился в Путилкове

сегодня в 12:02

Частный дом загорелся в поселке городского типа Путилково в подмосковном городском округе Красногорск. От него идет черный дым, сообщает « МК: срочные новости ».

Сотрудники МЧС уже начали работать. Дым видно издалека.

На опубликованной записи видно, как горит частный дом и участок, на котором он расположен. Слой черного дыма густой, высокий и широкий.

Пожар в частном доме заметили жители ЖК «Митинский лес». Плотный черный столб дыма видно в соседних районах.

