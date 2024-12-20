Полиция заинтересовалась массовой дракой школьников в Москве

В полицию из разных медучреждений поступили сообщения, что к ним обратились несколько учеников одной из московских школ, у ребят диагностировали телесные повреждения, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки выяснилось, что во время перемены между двумя группами подростков возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате троим школьникам понадобилась помощь медиков», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инспекторы по делам несовершеннолетних смогли установить личности участников драки. Сейчас решается вопрос об их постановке на профучет, а еще о привлечении к ответственности их законных представителей по статье 5.35 КоАП России.

Волк добавила, что после проведения проверки все собранные материалы по данному делу передадут в следственные органы. Там специалисты примут процессуальное решение.

Ранее учитель отвесил пощечину ученику в школе в Балашихе. Это произошло, когда преподаватель разнимал дерущихся школьников.