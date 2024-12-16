Полиция заинтересовалась видео из Балашихи, где учитель отвесил пощечину ученику

Полиция проводит проверку после конфликта между учителем и ребенком в Балашихе

Правоохранительные органы проводят проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором учитель физкультуры отвешивает пощечину ученику подмосковной школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в школе № 21 в Балашихе. На опубликованных кадрах видно как преподаватель разнимает дерущихся учеников. При этом школьники продолжают друг друга оскорблять, а один из них плюется в своего оппонента. Мужчина не выдержал и отвесил плюющемуся мальчику пощечину, а затем начал тащить его за руку по коридору.

По факту выявленной в Сети публикации правоохранители начали проверку. При этом заявлений в полицию после конфликта между учеником и преподавателем физкультуры не поступало.

Как отметили в администрации муниципалитета, на перемене между двумя учениками 5 и 7 класса произошел конфликт. Учитель физкультуры предпринял попытку остановить драку, однако один из мальчиков начал оскорблять преподавателя. Мужчина не сдержался и ударил ребенка по щеке.

В результате разбирательства преподаватель физкультуры был уволен по собственному желанию. Инициатор драки будет поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а также приглашен на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.