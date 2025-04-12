Полиция задержала поджигателя служебных машин в Архангельске

В Архангельске вечером 22-летний местный житель совершил поджог четырёх служебных автомобилей, припаркованных у здания УМВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл около 21:00 на территории, прилегающей к административному зданию полиции. Подозреваемый использовал легковоспламеняющуюся жидкость, однако возгорание было быстро ликвидировано прибывшими пожарными.

Молодой человек был задержан на месте происшествия. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные мотивы поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу в подмосковном Нахабине подросток поджёг торговый центр. По предварительным данным, его завербовали мошенники, пообещав 250 тысяч рублей за совершение преступления.