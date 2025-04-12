Baza: школьник поджег торговый центр в подмосковном Нахабино

Мошенники убедили 13-летнего ребенка поджечь ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабино и пообещали ему за это 250 тыс. рублей, сообщает Baza .

Возгорание случилось на втором этаже, пламя быстро охватило несколько торговых павильонов. Персоналу и посетителям удалось оперативно эвакуироваться.

Площадь возгорания составляет около 100 «квадратов». Тушение продолжается.

Юный поджигатель задержан сотрудниками Росгвардии и находится на допросе. Предварительно, его завербовали неизвестные.