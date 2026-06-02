Полиция задержала подозреваемых в ограблении потомка Пушкина в Москве

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении с пневматическим пистолетом потомка великого русского поэта Александра Пушкина Андрея Де Торби, сообщает ТАСС .

Ранее в Измайловском парке двое парней выстрелили Де Торби в бедро из пистолета, избили, отняли телефон за 80 тыс. рублей и скрылись. Пострадавший написал заявление в полицию.

Один из задержанных за это преступление уже был ранее судим по аналогичным статьям. По факту нападения возбуждено уголовное дело о грабеже.

Задержанным теперь грозит до 7 лет колонии.

Андрей Де Торби является прямым потомком Александра Пушкина по материнской линии. Его род берет начало от семьи князя Михаила Михайловича. Сам Де Торби не скрывает своего происхождения и периодически попадает в новостные сводки. Так, в 2019 году его тоже избили в Измайловском парке.

