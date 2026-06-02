«Дантесы» XXI века: потомка Пушкина избили и подстрелили в Измайловском парке

В Москве напали на потомка Александра Пушкина — 38-летнего Андрея Де Торби. В Измайловском парке двое парней выстрелили ему в бедро из пистолета, избили, отняли телефон за 80 тысяч рублей и скрылись. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщает SHOT .

Андрей Де Торби, которого в СМИ часто называют «графом», гулял по Измайловскому парку. Там к нему подошли двое молодых людей. По версии потерпевшего, они выстрелили ему в левое бедро из пистолета, после чего избили и отобрали смартфон Samsung стоимостью 80 тысяч рублей.

В результате нападения у Де Торби — пулевое ранение бедра, ушибы и ссадины на лице.

Задержанные — 23-летний Руслан Ш. и 26-летний Соломон И. Ранее их уже привлекали к административной ответственности за кражу и побои. Один из нападавших заявил, что они с Де Торби «все порешали между собой». Что именно имелось в виду — не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Семь лет назад в том же Измайловском парке неизвестный мужчина уже избивал потомка поэта. Та старая история так и осталась без продолжения — сейчас у Де Торби новая «дуэль».

Считается, что Андрей Де Торби является прямым потомком Александра Пушкина по материнской линии. Его род берет начало от семьи князя Михаила Михайловича. Сам Де Торби не скрывает своего происхождения и периодически попадает в новостные сводки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.