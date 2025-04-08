Полиция выясняет обстоятельства крупной аварии в Брянской области

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В Брянской области произошло масштабное дорожное происшествие с участием 14 транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Audi, который сначала наехал на бордюр, а после разворота врезался в разделительное ограждение между полосами.

В иномарку врезались четыре автомобиля и спровоцировали цепную реакцию, в результате которой пострадали еще десять машин.

Единственный пострадавший в массовом ДТП — предположительно, водитель Audi — обратился к врачам. О его состоянии информация не поступала.

Ранее в понедельник в Московской области столкнулись грузовик и поезд — обошлось без пострадавших.