Поезд и грузовик столкнулись в Подмосковье: МЖД назвала причину аварии

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Пассажирский поезд и «Газель» столкнулись в Подмосковье

Столкновение грузовика «Газель» и пассажирского поезда произошло на переезде между железнодорожными станциями Красноармейск и Софрино в Подмосковье. Большегруз выехал на рельсы перед мчащимся составом, и машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Авария произошла в 09:32. Поезд выполнял пригородный рейс Красноармейск — Москва.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — заявили в МЖД.

Предварительно, в результате ДТП водитель грузовика не пострадал. Пассажиры и бригада поезда также не обращались за медицинской помощью.

Железнодорожный состав продолжил движение по маршруту через 5 минут после ДТП. Ситуация не повлияла на движение других поездов.

Между тем появилось видео с места въезда «Газели» в подземный переход в Москве.